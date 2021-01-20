В Тульской области за получение взятки осудили сотрудника УФСИН Фото: Алексей ФОКИН

По информации областной прокуратуры, мужчина, занимая должность младшего инспектора второй категории группы надзора отдела безопасности в исправительной колонии Щекинского района, в июне 2020 года за денежное вознаграждение пронес в учреждение для одного из отбывающих наказание запрещенную «передачку». В нее вошли продукты питания, а также нож, мобильный телефон и сим-карты.

Учитывая сумму взятки - более 42 тыс. рублей - суд приговорил злоумышленника к трем 3,5 годам заключения в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на протяжении двух лет, а также понизили в звании. Приговор суда в законную силу не вступил.