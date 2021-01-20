Тулячка погасила долги, когда лишилась права распоряжаться своими иномарками Фото: Алексей ФОКИН

Набравшая задолженностей по штрафам ГИБДД на сумму больше 30 тысяч рублей женщина не предпринимала никаких попыток их погасить. Более того, по имеющейся информации, скрывалась от судебных приставов.

Поэтому УФССП наложила запрет регистрационных действий в отношении принадлежащих ей автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover. То есть ездить на них женщина могла, а вот продать, например, нет.

Узнав о постановлении, женщина сразу же оплатила штрафы в полном объеме.