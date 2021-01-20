Ушел из жизни бывший депутат Тульской областной Думы Дмитрий Зайцев

Скончался бывший депутат Тульской областной Думы Дмитрий Зайцев Фото: соцсети

Дмитрий Александрович родился 5 апреля 1948 г. в деревне Ольховец Веневского района Тульской области. Окончил Тульский политехнический институт, высшие экономические курсы для руководящих работников и специалистов.

Также отдельное внимание Дмитрий Александрович всегда уделял жителям Узловского района, где в 1990-1996 гг. избирался депутатом городского Совета народных депутатов, был членом Малого Совета, депутатом Узловской городской Думы.