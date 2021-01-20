Соседские войны за парковочное место по-тульски Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что подозреваемый в ночное время суток не единожды проворачивал ловкий фокус: цеплял буксировочным тросом к своему автомобилю соседский ВАЗ-2114 и перетаскивал его в другую часть двора многоквартирного дома, освобождая для себя парковочное место, которое нравилось им обоим.

В какой-то момент владельца ВАЗа это возмутило, и он обратился в полицию. Тем самым действия 45-летнего мужчины попали под статью 166 УК РФ — неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Теперь ему грозит штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей, а то и лишение свободы на срок до пяти лет.