На внеочередном собрании акционеров ПАО \\"Тульский оружейный завод\\" были внесены изменения в устав в связи со сменой названия.Накануне 310-летия предприятие решено переименовать в «Императорский Тульский оружейный завод». Отдавая дань традициям, к знаменательной дате оружейники возвращают предприятию историческое название, которое было присвоено 13 сентября 1875 года согласно Указу Александра II за заслуги завода перед Отечеством.Кстати, название ТОЗ менял не раз. Так, в феврале 1912 года в ознаменование 200-летнего юбилея, ему было присвоено наименование «Тульский Императора Петра Великого оружейный завод», а самое краткое и лаконичное — просто Тульский оружейный завод — появилось в 1917 году.