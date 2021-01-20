Напомним предысторию: еще в 2019 году итогом капитального ремонта исторического здания стала отделка ярким сайдингом, которая возмутила ряд туляков. Было вынесено законное требование №2918 от 24.10.2019 года привести фасад здания в первоначальный вид. Исполнить предписание необходимо было не позднее 31 декабря 2020 года. Однако воз и ныне там.Вместо исполнения требования администрация Тульского областного специализированного дома ребенка №1 обратилось с иском к управлению градостроительства и архитектуры администрации Тулы с просьбой арбитражный суд обязать управление внести изменения в паспорт внешнего вида фасада здания.