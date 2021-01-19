Волейболистки тульской в гостевом матче 19 тура чемпионата России проиграли со счетом 2:3. Игра шла практически на равных, от партии к партии счет складывался то в пользу гостей, то в пользу хозяек — сначала вела «Ленинградка» 25:19, потом «Тулица» 25:17, 25:23, потом вновь петербурженки. Решающей стала последняя часть игры, где туляки крупно уступили - 8:15.Впрочем, надо отдать должное, в таблице Суперлиги «Ленинградка» с 11 победами и 5 поражениями располагается на 4 строчке с 30 очками на балансе, а подопечные Александра Перепелкина — на 13-м.Следующая игра «Тулицы» пройдет дома, 25 января, с одинцовским «Заречьем» в спорткомплексе «Новое поколение».