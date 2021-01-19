По предварительным данным, злоумышленник под видом работника коммунальной службы ходил по квартирам и сообщал жильцам о необходимости проведения работ по поверке счетчиков, предлагая свои услуги. Не осуществляя на самом деле никаких действий со приборами учета, он требовал с хозяев жилища оплату своей работы. При этом размер оплаты был различным, в зависимости от готовности потенциальных жертв отдать ту или иную сумму.Предположительно, потерпевшими его незаконных деяний стали более десятка туляков. Так, 81-летняя пенсионерка отдала злоумышленнику 2 тысячи 800 рублей, а 63-летний мужчина – 2 тысячи 980 рублей.Сейчас 29-летний неработающий и ранее судимый туляк задержан. Он признался в содеянном. Расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ.