17 декабря 2020 года в доме №32 в микрорайоне Южный было обнаружено тело женщины. По предварительным данным, причиной смерти стало убийство. Лицо, причастное к преступлению, на настоящий момент еще не установлено.Следственный комитет по Тульской области обращается за помощью к жителям региона помочь опознать человека, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения. При наличии информации о злоумышленнике необходимо звонить по телефонам: 8(961)-146-63-22, 8(961)152-03-32, либо в полицию по телефону 02.