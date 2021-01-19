Пока план реконструкции предусматривает снос автозаправки на пересечении трех улиц. Таким образом, получится Т-образный перекресток, который будет регулироваться светофором.Работы планируют проводить в два этапа. На первом реконструируют улично-дорожную сеть на Ложевой - по направлению к центру города расширят до 8 полос. На втором этапе реконструируют саму развязку.В перспективе — ввод в строй дороги по улице 3-я Песчаная и Комабайновая. Тогда потребуется уже и демонтаж мойки. Перекресток станет Х-образным. Но это — дальняя перспектива.