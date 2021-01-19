По словам заместителя председателя Тульской области Дмитрия Маркова, в регион уже поступило более 23600 доз вакцины «Спутник V».К 25 января этот список мест, где можно вакцинироваться будет расширен до 28. А с 1 февраля в регионе будет действовать уже 34 кабинета, что позволит увеличить пропускную способность до 3,5 тысяч человек в сутки. Не исключено, что будут созданы мобильные бригады врачей, которые будут выходить для вакцинации в трудовые коллективы на предприятиях, не прерывая рабочий процесс.Напомним, что в первую очередь прививаются жители из групп риска: медики, работники социальной сферы и образования, сотрудники МФЦ, организаций транспорта и энергетики, правоохранительных органов, государственных пограничных контрольных органов, вахтовики, волонтёры, военнослужащие и работники сферы услуг; люди, проживающие в организациях социального обслуживания; люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, а также старше 55 лет.Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг, по телефону единого центра записи на прием к врачу: 8 (800) 4503303 и 33-83-77, а также по телефонам единого контактного центра медучреждений, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации от COVID-19: Городская клиническая больница №2 г. Тулы: 33-80-06, Городская больница №9 г. Тулы: 77-03-93, Амбулатория пос. Рассвет: 72-37-95, Алексинская районная больница: 8 (48753) 2-19-45, Ефремовская районная больница: 8 (48741) 6-22-90, 8 (48741) 6-22-90, 8 (48768) 2-16-53, Новомосковская городская клиническая больница: 8 (4876) 7-00-03.Перед вакцинацией врач обязательно проводит осмотр. При наличии показаний будут назначены необходимые анализы.