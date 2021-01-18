Поздно вечером в минувшую пятницу, 15 декабря, в Щекинском районе 32-летний нетрезвый мужчина за рулем «УАЗа», будучи в состоянии алкогольного опьянения, по предварительной информации, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Renault Megan».В результате ДТП пострадала пассажир автомобиля «Renault», девочка 2010 года рождения, которая была госпитализирована.Отметим, что виновник аварии был не только нетрезв, но и вообще не имел права управлять автомобилем из-за отсутствия у него водительского удостоверения.