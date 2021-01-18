Региональный оперативный штаб сообщает, что с 12 по 18 января 1412 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Так, за все время наблюдения 23 584 человека побороли болезнь.Однако за прошедшую неделю зарегистрировано 1427 новых случаев заболевания коронавирусом. Он подтвержден у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 26 505 случаев заболевания.За минувшую неделю 43 пациента с коронавирусом скончались. Им было от 47 до 94 лет. У большинства пациентов выявлены хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 910 человек.