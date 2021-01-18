Евгений Красильников имеет большой опыт практической деятельности в сфере массовой информации. Кроме того, 10 лет он проработал на руководящих должностях.Евгений Александрович Красильников 15 лет назад окончил Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева. В 2009 году прошел профессиональную переподготовку в Российском университете дружбы народов по направлению «PR, маркетинг, менеджмент».До назначения на данную должность занимал пост директора департамента по стратегическому развитию и маркетингу АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация».