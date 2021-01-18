Прокуратурой города Новомосковска утвержден обвинительный акт в отношении 43-летнего жителя Узловского района Тульской области по ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее уже наказанным за аналогичный поступок.В начале декабря узловчанин, будучи нетрезвым, сел за руль своей «Лады Гранта», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где чуть было не столкнулся с другим автомобилем. Пройти освидетельствование у вызванного патруля ГИБДД он отказался. Когда же выяснилось, что в августе мужчина уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, на него завели уголовное дело.