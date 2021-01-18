Судебными приставами в Тульской области разыскан мужчина, на чей счет поступали денежные средства за оказание услуг в сфере нетрадиционной медицины.Согласно решению суда, он получил предоплату за лечение сына тулячки в размере 2 млн рублей, однако самого лечения так и не оказал. При этом он игнорировал судебные заседания. А поскольку не проживал по месту регистрации, приставом-исполнителем было вынесено постановление об объявлении его в розыск.Так или иначе, но знахаря нашли - на территории Беларуси.