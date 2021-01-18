По данным городской администрации борьба со снегом идет на регулярной основе. Заботятся о комфорте жителей АО «Спецавтохозяйство» и МКУ «Сервисный центр города Тулы». От снега освобождаются тротуары и остановки общественного транспорта, так же проводится обработка противогололедными реагентами. За последние дни работы были проведены на проспекте Ленина, улице Октябрьской, на улице Дм. Ульянова от улицы Первомайской до пл. 50-й Армии по обеим сторонам, на улице К.Маркса, Кирова и Казанской набережной.