В городе утверждены типовые архитектурные решения киосков по продаже выпечки и продуктов общественного питания. При установке такого киоска важно будет соблюдать единые габариты - длину, ширину, высоту, а также цветовую гамму.Если владелец планирует поставить палатку, внешний вид которой не соответствует требованиям, ему будет необходимо направить индивидуальный проект в управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы. В течение 10 рабочих дней с даты поступления проекта будет принято решение о его согласовании или об отказе.