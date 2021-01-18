Очередное заседание в Ленинском районном суде по уголовному делу о смерти 10-летней девочки состоится завтра, 19 января.Сама трагедия произошла 18 июля 2019 года в поселке Рассвет. На ребенка упали футбольные ворота на площадке возле одного из домов. С тяжелыми травмами ее доставили в Москву, однако спасти не удалось — девочка скончалась через несколько дней.Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ - халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека. Обвиняемых двое - глава Привокзального округа Тулы Евгений Пятисоцков и бывший директор ООО «Аварийно-диспетчерской службы Тулы» Сергей Бадакин.Последнее заседание в начале декабря было отменено из-за болезни одного из обвиняемых.