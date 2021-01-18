В регион поставлено более 23600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», а также 1000 доз вакцины «ЭпиВакКорона».В первоочередном порядке вакцинируются жители из групп риска, среди которых медики, работники социальной сферы и образования, сотрудники МФЦ, организаций транспорта и энергетики, правоохранительных органов, государственных пограничных контрольных органов, вахтовики, волонтёры, военнослужащие и работники сферы услуг, люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, а также старше 55 лет.Получить направление на прививку от коронавируса можно тремя способами: по схеме, аналогичной вакцинации от гриппа в организованных коллективах, по телефонам единого контактного центра или поликлиник, где открыты медицинские кабинеты для вакцинации, указав при звонке возраст и профиль деятельности, а также через портал госуслуг.С началом массовой вакцинации поставки вакцины в регион увеличатся и станут регулярными. В настоящее время в регионе в вакцинации задействованы 6 учреждений здравоохранения.К 25 января к проведению вакцинации будут готовы еще 19 учреждений.