Самая холодная ночь за последнее время ожидает туляков В Тулу пришли настоящая русская зима. Вот уже почти неделю город заметает снегом. Теперь же и вовсе близятся аномальные холода.В ночь на 18 января температура за окном опустится до -26. Днем будет чуть-чуть теплее: -21. Ненадолго утром выглянет солнце, днем ожидается небольшой снег.Почти до конца следующей недели туляки будут замерзать. Заметное потепление начнется только с четверга: уже 21 января столбик термометра будет в районе отметок -7…-8. А вот к следующим выходным синоптики и вовсе обещают плюсовые температуры.