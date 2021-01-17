Тульские легкоатлеты завоевали 2 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовых медали во 2-й день чемпионата и первенства ЦФО, проходящего в Смоленске.В рамках чемпионата Екатерина Реньжина победила в беге на 200 метров. У мужчин на той же дистанции 2-е место занял Артём Рожнов. Анна Жучкова стала 3-й в прыжках в длину.У девушек до 18 лет Карина Кочеткова стала лучшей в беге на 60 метров, Дарья Буравцова заняла 3-е место.В рамках первенства у юниоров до 20 лет Леонид Долматов завоевал бронзу в толкании ядра, Юлия Якунина — в прыжках в длину.