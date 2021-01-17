В связи с аномальными холодами и сильными снегопадами, которые настигли Тульскую область, активно ведется уборка улиц города от сугробов.Убирали и вывозили снег на пр. Ленина, ул. Первомайской и ул. Советской, также вывозили кучи на остановках и пешеходных переходах по Красноармейскому пр. и ул. Октябрьской. В уборке задействованы свыше 100 единиц техники.Кроме того, в дневные часы субботы 4 бригады рабочих продолжают работы по уборке и вывозу снега на ул. Дм. Ульянова на участке от ул. Первомайской до пл. 50-й Армии по обеим сторонам, на ул. К. Маркса, ул. Кирова и на Казанской набережной.Также с наступлением снегопада 3 бригады рабочих приступили обработке дорог противогололедными материалами. Всего в работах задействовано 97 единиц техники.