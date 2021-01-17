Чтобы не допустить чрезвычайных ситуациях на автомобильных дорогах, в ситуации сильного похолодания в Тульской области на некоторых трассах развернуты мобильные пункты обогрева.Такие пункты организовали на автомобильных дорогах федерального значения: М-2 «Крым» и М-4 «Дон». На данных дорогах имеются 9 опасных участков, из них 6 на трассе М-2 «Крым» и 3 на трассе М-4 «Дон».Организована работа 10 подвижных пунктов обогрева общей вместимостью 200 человек.На федеральной трассе М-2 развернуто 5 пунктов обогрева:-136 км ( Заокский район);-164 км (ГО Тула);-191 км и пересечение с Р-132 (ГО Тула)-209 км (Щекинский район);-254 км (Плавский район);и 5 пунктов на федеральной трассе М-4:-175 км (Веневский район);-219 км (Узловский район);-242 км (Богородицкий район);-265 км (Воловский район);-297 км (Ефремовский район).Мобильные пункты обогрева работают круглосуточно.