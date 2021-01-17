По данным статистики на 17 января, в Тульской области коронавирусом за сутки заболел 201 человек. Всем пациентам пришли положительные результаты тестов. Так, за все время пандемии в области диагнозы коронавируса подтвердились у 26 305 человек.Вместе с этим, обновилась и статистика выздоровлений. За сутки болезнь окончательно победили 207 человек. Эти пациент лечились как на дому, так и в госпиталях. Отрицательные результаты тестов подтвердили выздоровление.Скончались же от болезни за сутки 5 человек. В сравнении с резким ростом смертности от коронавируса перед Новым годом, сейчас можно говорить об уменьшении ежесуточной смертности в регионе.