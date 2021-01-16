В дежурную часть отделения полиции «Ильинское» с заявлением обратился менеджер по безопасности гипермаркета, расположенного по улице А.Шипунова. Он сообщил, что с парковки гипермаркета пропала покупательская тележка.После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что к краже причастны нигде не работающие туляк 60 лет и житель посёлка Плеханово 63 лет. Свою вину мужчины признали. Их задержали и доставили в дежурную часть отделения полиции для разбирательства.В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.