16 января в Туле начали функционировать новые автостанции: «Северная» (ул. Октябрьская 297а) и «Восточная» (ул. Оборонная 83). Станции довольно удобны для пассажиров: в них есть зал ожидания, медицинский кабинет, комната матери и ребенка, пост полиции и охраны, кафе и зоны отдыха.В настоящее время планируется, что что «Восточная» будет принимать ежедневно 197 рейсов, а «Северная» - 287. В расписании станций будут постепенно появляться новые маршруты.Напомним, что автостанция «Заречье» больше не работает.Туляки могут задать вопросы, связанные с работой новых автостанций, набрав номер специальной горячей линии: 8-919-070-26-81 (ежедневно с 9:00 до 19:00).