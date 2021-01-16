16 января в 11:03 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Староникитская. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия.Сразу по прибытии на место они начали тушить огонь. Горение ликвидировали почти за 10 минут. Из пожара спасли одного человека.В результате происшествия в комнате частично оплавилось окно. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 4 единицы техники.Причина пожара устанавливается.