29-летняя жительница поселка Октябрьский обратилась в полицию из-за ограбления. Во время поездки на такси со своим знакомым она уснула. Оказалась, что расчетливый спутник этим воспользовался и украл у девушки 2 тысячи рублей, мобильный телефон и золотой браслет.Однако полиция вычислила и задержала его. Свою вину мужчина признал. Только вот имущество изъять и вернуть не удалось: по предварительной информации, телефон он успел продать, а золотой браслет сдал в ломбард.В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».