В регионе все еще продолжают орудовать телефонные мошенники. Их «любимые» методы обмана граждан — звонок якобы из банка. Они вводят людей в заблуждение, сообщая, что с их карты только что были переведены деньги на какой-то неизвестный счет.Кроме того, часто злоумышленники звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт или же перевести деньги за какие-либо товары или услуги. Ни в коем случае не переводите деньги неизвестным, а лучше вовсе не продолжайте с ними диалог, кладите трубку.Так, за прошедшие сутки у восьми граждан преступники похитили более 463 тысяч рублей. Странно, что зачастую жертвы такого воровства знают о методах, которые используют мошенники, но все равно попадаются на их уловки.Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками. Запомните, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Эта информация нужна только злоумышленникам.