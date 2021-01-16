По данным статистики на 16 января, в Тульской области коронавирусом за сутки заболели 204 человека. Всем пациентам пришли положительные результаты тестов.Вместе с этим, обновилась и статистика выздоровлений. За сутки болезнь окончательно победили 210 человек. Эти пациент лечились как на дому, так и в госпиталях. Отрицательные результаты тестов подтвердили выздоровление.Скончались же от болезни за сутки 7 человек. В сравнении с резким ростом смертности от коронавируса перед Новым годом, это число дает надежды на уменьшение данной печальной статистики в регионе.