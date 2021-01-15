Алексей Березин, бывший глава администрации Узловского района, отбывающий наказание в Тульской колонии, еще в ноябре 2020 года подавал ходатайство о замене части срока исправительными работами. Тогда центральный районный суд удовлетворил его, но прокуратура оспорила это решение. Сейчас тот же центральный районный суд повторно подтвердил законность.Напомним, в октябре 2016 года экс-чиновнику назначили 5 лет и 4 месяца лишения свободы за перевозку и хранение оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а также за ложный донос. При вынесении приговора также был учтен более ранний приговор за мошенничество с муниципальным имуществом на 3 млн рублей. Тогда, в 2014 году Березин отделался условным сроком.У прокуратуры, впрочем, еще есть шанс обжаловать решение в кассационном суде.