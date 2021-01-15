В ходе последней проверки в 49 торговых центрах и гипермаркетах, проведенной Управлением Роспотребнадзора по Тульской области совместно с региональным УМВД по соблюдению «противоковидных» мер в соответствии с требованиями санитарного законодательства и Постановления Главного государственного санитарного врача по Тульской области, нарушения были выявлены в ТЦ «Кировский».За выявленные нарушения в отношении ООО «Фирма Окей» (ТЦ «Кировский») оформлены материалы о временном запрете деятельности и направлены в суды для принятия решения об административном приостановлении деятельности