Сразу несколько начальных классов МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» переведены на «дистант» после того, как в них был превышен порог заболеваемости детей ОРВИ.На домашнее обучение временно переведены 1 «В», 1 «Д», 2 «Б», 2 «В».По официальной информации администрации города, такое решение было принято руководством центра образования по согласованию с Поликлиническим отделением для детей ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина».На данный момент образовательной организации осуществляются профилактические, санитарно-противоэпидемические меры, необходимые для предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций.