Представившись сотрудником безопасности банка, злоумышленник убедил 53-летнего жителя Тулы в том, что выявлен факт оформления кредита на его имя. Чтобы помешать оформителю получить денежные средства, звонивший предложил произвести ряд онлайн-процедур, которые позволили ли бы мужчине самостоятельно распоряжаться кредитом, перевести деньги на так называемый «защищенный счет» и таким образом сразу же его погасить. На самом же деле, жертву обмана убедили дистанционно оформить кредит, обналичить денежные средства и перевести их мошенникам.Потерпевший следовал всем инструкциям, «подарив» в итоге обманщикам 500 тысяч рублей.Позднее, осознав, что стал жертвой мошенничества, он обратился в полицию, которая теперь выясняет все детали случившегося.