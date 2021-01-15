С начала 2021 года наиболее популярный муниципальный маршрут сменил обслуживающую компанию. Еще два года назад на линию стали выпускать исключительно автобусики марки ПАЗ «Вектор» от «Тульских автобусных линий», что вызывало немало жалоб со стороны горожан — машины были плохо приспособлены для такого высокого пассажиропотока — тесные и неудобные. В нынешнем году, согласно итогам конкурса, все 18-е — только ЛИАЗы большой и средней вместимости от «Тулгорэлектротранса».В начале нынешней недели выпуск машин на линию оказался ниже плана — вместо 22 автобусов на линию вышли только 18. Интервал движения увеличился, и это было тут же замечено туляками. Посыпались жалобы.На сегодняшний день движение на маршруте восстановлено в полном объеме. «Тулгорэлектротранс» объясняет «просадку» тем, что практически четверть водителей предприятия сейчас находятся на больничном. Но сейчас все решено за счет резервного состава.Более того, в ближайшие дни выпуск автобусов на 18-м будет еще дополнительно увеличен и доведен до 25 единиц, а расписание составлено таким образом, что в середине дня, когда пассажиропоток невелик, на линии остаются автобусы только средней вместимости.