Самый высокий трафик исходящих соединений зафиксирован в Туле – 1,17 млн, Новомосковске – 242 тыс. и Щекине – 151 тыс. вызовов. За два дня – 31 декабря и 1 января – жители региона звонили более 480 тысяч раз и общались 2,5 млн минут. Пик активности, как обычно, пришёлся на период с 17 до 18 часов последнего дня 2020 года: в это время туляки совершили свыше 20 тысяч звонков, потратив на разговоры порядка двух тысяч часов.Андрей Карташов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях: «Для многих эти новогодние праздники из-за коронавируса стали необычными: далеко не все смогли встретиться с родными и близкими за общим столом. В такой ситуации на помощь людям приходят услуги связи. Несмотря на то, что общение сегодня все больше переходит в различные мессенджеры, телефонная связь по-прежнему остается востребованной. Это одно из самых надежных и качественных средств коммуникации. К тому же пользоваться домашним телефоном выгодно, особенно при пакетном подключении услуг. А абоненты нашей мобильной связи вообще могут бесплатно звонить родным и близким на домашние телефоны “Ростелекома” по всей стране. В праздничные дни это преимущество оценили десятки тысяч пользователей».Подавляющая часть исходящих вызовов в новогодние дни пришлась на стационарные номера телефонов Тульского региона: 1,6 млн местных вызовов и 61,7 тыс. внутризоновых. Кроме того, жители активно звонили в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Калугу. Из международных направлений наиболее популярными оказались Беларусь, Украина и Казахстан. Междугородных вызовов и звонков на мобильные телефоны зафиксировано 305,9 тысячи, а звонков в другие страны – 3,2 тысячи.В условиях повышенной новогодней нагрузки специалисты «Ростелекома» обеспечили бесперебойную и устойчивую работу всех систем связи, а также круглосуточный мониторинг телекоммуникационной инфраструктуры и техническую поддержку абонентов. Подробнее об услугах и сервисах компании «Ростелеком» можно узнать на сайте компании и по телефону 8-800-450-0-150.