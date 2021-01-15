Накануне рано утром, 14 января, на 316-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Ефремовского района Тульской области водитель «ВАЗ 21150», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения. В результате отечественная легковушка столкнулась с автомобилем «KIA Sportage».В ДТП пострадал сам водитель «ВАЗа». Получив различные травмы, он был госпитализирован. Надо отдать должное, 49-летний мужчина ранее был более 40 раз привлечен к административной ответственности за превышение скоростного режима. Плюс ко всему, на момент дорожно-транспортного происшествия у него закончился срок действия водительского удостоверения.