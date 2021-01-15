14 января Тульский областной суд рассматривал апелляцию по делу Екатерины Ежовой, которая еще в октябре 2020 года была признана виновной в убийстве сожителя. Тогда она была приговорена к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.Напомним суть дела: 42-летний потерпевший в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 23-летней девушкой, ударив ее несколько раз. Когда же та попыталась ответить пощечиной, начал жестоко избивать. В итоге в какой-то момент Ежова трижды ударила его ножом. После этого она сама вызвала полицию и признала, что убила мужчину.14 января Решение областного суда: апелляцию по данному делу отклонить, приговор оставить без изменений. Адвокат осужденной собирается обжаловать это решение.