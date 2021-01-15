Так, в Киреевском районе в Муниципальном образовании Дедиловское вместо купели купания будут организованы на открытой воде — в селе Орловка, в проруби на реке Олень.Напомним, что в этом году организованы 34 специально оборудованных места, из которых 26 – купели, 8 – проруби. При этом, в Туле можно будет окунуться в крещенскую воду на пруду в ЦПКиО, а также в купели храма Св. апостола Андрея Первозванного в д. Барыбинка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где тулякам на Крещение искупаться В Тульской области утвердили официальные места крещенских купаний