Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует образование гололедицы на дорогах региона в течение всего дня 15 января.Региональное МЧС рекомендует автомобилистам быть осторожными: перед выездом стоит убедиться в соответствии шин дорожным условиям. Во время движения нужно строго соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, особенно при движении по мостам, многоуровневым пересечениям проезжих частей и развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего, а также перед остановками общественного транспорта и пешеходными переходами.Пешеходам рекомендовано отказаться от сапог на высоком каблуке и идти по обработанным атигололедными реактивами участкам дороги.