Около 180 требований на удаление незаконной рекламы и информации было выдано собственникам и арендаторам зданий в прошлом году в ходе инспекций по улице Октябрьской. 90 вывесок собственники демонтировали добровольно, а накануне, 13 января, уже силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» проведен демонтаж еще 62.Впереди еще немало работ по преображению Заречья - в 2021 году на улице Октябрьской запланирован ремонт проезжей части, тротуаров в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также обустройство пешеходных переходов и остановок, ремонт фасадов зданий и иллюминации.