Впрочем, досталось не только коммунальщикам, которые уже исполнили две трети выданных им предписаний. В зону особого внимания попали и предприниматели, которые или совсем не расчищали территорию около своих торговых точек или же выкидывали снег прямо на проезжую часть — за пределы своей ответственности. Таковых насчитали тоже три сотни.Напомним, что ночью регион накрыл сильный снегопад. На ликвидацию его последствий, по отчетам чиновников, было задействована порядка 150 единиц техники - 46 специализированных машин, 5 грейдеров, 8 универсальных машин МТЗ, 12 самосвалов, 24 МТЗ с щеткой, отвалом и другие.