В Веневе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства взаимного умышленного причинения вреда здоровью.По предварительным данным, утром на одной из улиц районного центра поссорились двое знакомых. В ходе конфликта один из них ударил оппонента метлой с такой силой, что та сломалась. Второй мужчина не растерялся и в ответ стал бить оппонента подобранным обломком той же метлы.В результате каждый из потерпевших, получив ушибы и ссадины, обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности противника. Заявления были приняты в разработку.