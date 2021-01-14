Снеговика в форме знаменитого почтового мема Ждуна слепили уличные скульпторы-любители, разместив фото итогов своего творчества в соцсетях с комментарием: «Теперь мы все вместе ждем окончания пандемии. В масочках, как полагается».Напомним, что несколько дней назад снежную фигуру в образе классика русской литературы Льва Толстого сваял в Калуге профессиональный скульптор Александр Лондарев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Калуге слепили снежного Деда Мороза в образе Льва Толстого Снеговика в образе классика русской литературы слепили и установили во дворе Музея ремесла, архитектуры и быта