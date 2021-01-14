В связи с непогодой в Туле с 18:30 13 января проводится обработка улиц и дорог песком и реагентом. К началу снегопада в город вышла 101 единица спецтехники, к 4:00 утра с ухудшением погодных условий количество машин было увеличено.В настоящее время в городе работают 154 единиц техники и 290 человек. Также на каждое сельское поселение выделено 3 единиц самостоятельной техники , на каждый район города — 6.Также проводится обработка дорог региона песко-соляной смесью. За последние сутки израсходовано 2400 тонн реагента, очищено уже 92% дорог. Проводится обработка и очистка от снега до асфальтового покрытия.