В ночь на 13 января в районе остановки «ул. Декабристов» на улице Металлургов был обнаружен 37-летний туляк с ножевым ранением грудной клетки.Предполагается, что до этого он был в гостях у знакомого в одном из ближайших домов, где на почве распития горячительных напитков между мужчинами завязался конфликт. В ход пошел нож, после чего хозяин выставил раненного из квартиры. Только далеко тот уйти не смог - уже на улице ему стало резко плохо. Там его и обнаружили прохожие.53-летний ранее судимый подозреваемый задержан. Ведутся следственные действия.