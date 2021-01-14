В Зареченском округе Тулы был задержан представитель цыганского этноса, подозреваемый в покушении на кражу. По предварительным данным, злоумышленник планировал совершить хищение изделий из металла с дачных участков.На подозрительного мужчину, ходящего в зимнее время по территории садоводческого товарищества, обратили внимание местные жители и сообщили в полицию. При попытке кражи металла с одного из участков 37-летний неработающий ранее судимый представитель цыганского этноса был задержан.Мужчина признался в умысле, на него заведено уголовное дело по ст. 30 и ст. 158 УК РФ.