Ремонтно-восстановительные работы на объектах водоснабжения начнутся в 10 утра и затронут жителей поселков Варваровка, Октябрьский, Ново-Октябрьский.Частично также ограничения подачи воды введены в частном секторе поселка Менделеевский — на улице Скуратовской, 1-89, 2-82 и в поселке Горняк — на ул. Киреевской, 11-43, 4-18. Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ в поселке Менделеевский на ул. Киреевской, 39.По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.