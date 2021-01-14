Прошедший ночью снегопад сильно осложнил дорожную ситуацию. Несмотря на то, что по отчетам коммунальщиков на уборку снега ночью были брошены дополнительные 70 единиц спецтехники, похоже, справиться с заносами не удается.На данный момент, в утренний час-пик практически парализовано движение по улице Рязанской, Советской, проспекту Ленина. Проезд Гастелло на выезде на улицу Кутузова собрал пробку, «хвост» которой растянулся по Металлургов до пересечения с ул. Декабристов. Затруднен выезд на Восточный обвод.